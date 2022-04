Aktien New York: Leichte Gewinne - Inflation und JPMorgan bremsen

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine unverändert hohe Inflation und überraschend schwache Quartalszahlen der Bank JPMorgan haben die Kurse an den US-Börsen am Mittwoch im Zaum gehalten. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) lag im frühen Handel mit 0,25 Plus im Plus bei 34 304 Punkten. Damit tritt der Leitindex weiterhin unterhalb von 35 000 Zählern auf der Stelle.

In den USA sind die Erzeugerpreise im März noch stärker als erwartet gestiegen. Sie erlebten den stärksten Preisanstieg seit Erhebungsbeginn im Jahr 2010. Zudem blieb JPMorgan, die am Donnerstag vorbörslich den Zahlenreigen der großen Investmentbanken eröffnete, auch wegen der Folgen von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hinter den Erwartungen zurück.

Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 0,29 Prozent auf 4410 Punkte aufwärts. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg mit 0,55 Prozent auf 14017 Punkte etwas stärker./bek/he