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13.10.2026 16:27:38
Aktien New York: Leichte Verluste - Durchwachsene Zahlen und schwache Techwerte
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist der Handel auch am Dienstag von Zurückhaltung geprägt. Erneute Verluste bei Technologiewerten und durchwachsene Geschäftszahlen von Unternehmen trübten die Stimmung, sodass die wichtigsten Aktienindizes leicht nachgaben.
Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,3 Prozent auf 30.567 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,1 Prozent auf 7.803 Zähler nach. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel geringfügig auf 51.836 Punkte./la/he
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