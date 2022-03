Aktien New York: Leichte Verluste - Ukraine-Krieg sorgt für Verunsicherung

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Krieg in der Ukraine hat zur Wochenmitte die Wall Street etwas belastet. Die wichtigsten Aktienindizes verzeichneten nach den Gewinnen am Vortag wieder Verluste. Auf die Stimmung drückten am Mittwoch Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wonach "feindliche Staaten" Erdgas mit Rubel bezahlen sollten.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel um 0,59 Prozent auf 34 600,86 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,41 Prozent auf 4493,01 Punkte nach. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,46 Prozent auf 14 586,86 Zähler nach unten./la/jha/