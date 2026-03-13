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13.03.2026 15:28:38
Aktien New York: Moderate Gewinne am Ende einer schwachen Woche
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat sich am Freitag etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt. Der Leitindex legte um 0,4 Prozent auf 46.850 Punkte zu, nachdem enttäuschende Konjunkturdaten die Hoffnungen der Anleger auf zumindest eine Leitzinssenkung in diesem Jahr wiedererweckt hatten. Die US-Wirtschaft war im Schlussquartal 2025 schwächer gewachsen als erwartet.
Am Vortag war der Dow wegen der fortdauernden, weitgehenden Sperre der Straße von Hormus und der damit verbundenen Inflationssorgen einmal mehr unter Druck geraten. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Minus von 1,4 Prozent an.
Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,4 Prozent auf 6.701 Zähler. Für den technologielastigen und schwankungsanfälligen NASDAQ 100 ging es um 0,5 Prozent auf 24.661 Punkte nach oben./la/mis
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