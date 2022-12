Aktien New York: Moderate Gewinne - Tesla mit Stabilisierungsversuch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch im frühen Handel Gewinne verzeichnet. In der ersten halben Stunde nach der Startglocke legte der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 0,40 Prozent auf 33 373,39 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stand 0,46 Prozent höher auf 3846,82 Punkten. Der tags zuvor besonders schwache NASDAQ 100 erholte sich um 0,54 Prozent auf 10 880,93 Zähler.

Alle drei Indizes weisen aktuell eine deutlich negative Jahresbilanz auf, vor allem Technologiewerte erwischte es angesichts der Zinswende der US-Notenbank schlimm.

Der Elektroautobauer Tesla bleibt zur Wochenmitte im Blick. Mit einem plus von rund fünfeinhalb Prozent stoppten die Anteile vorerst ihre Talfahrt der vergangenen Tage./ajx/he