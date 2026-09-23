23.09.2026 16:11:38

Aktien New York: Moderate Verluste - Ölpreise unterbrechen Talfahrt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Mittwoch im Zuge wieder steigender Ölpreise etwas eingeknickt. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 51.718 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 7.736 Zähler ein. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,6 Prozent auf 30.536 Punkte abwärts, nachdem er tags zuvor seine jüngste Erholungsrally mit einem Rekordhoch gekrönt hatte.

Der zuletzt rückläufige Ölpreis fällt als Stütze zunächst weg, denn die Preise für die Ölsorten Brent und WTI legten nach zuletzt mehreren schwächeren Tagen wieder etwas zu. Anleger warten zunächst ab, was in New York rund um die UN-Vollversammlung passiert. Zuletzt waren Hoffnungen aufgekommen, dass sich die USA und der Iran einer Beendigung ihres Konflikts annähern. Anleger warten aber weiter auf konkretere Ergebnisse. Ein iranischer Parlamentsabgeordneter hält ein direktes Treffen des US-Präsidenten Donald Trump und des iranischen Amtskollegen Massud Peseschkian für wahrscheinlich./edh/nas

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