18.05.2026 16:02:38

Aktien New York: Mögliche Entspannung im Iran-Krieg stützt Kurse

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind nach den jüngsten Gewinnmitnahmen am Montag ein wenig fester in die neue Woche gestartet. Als Kursstütze erwies sich eine mögliche Entspannung im Iran-Krieg. Im frühen Handel legte der Dow Jones Industrial um 0,38 Prozent auf 49.714 Punkte zu. Damit nahm der Leitindex wieder Kurs auf sein Rekordhoch von 50.512 Punkten aus dem Februar. Am Freitag hatte er der vorangegangenen Erholung noch deutlich Tribut gezollt.

Der marktbreite S&P 500 stieg zu Wochenbeginn um 0,22 Prozent auf 7.424 Punkte. Noch am Donnerstag hatte er eine neue Bestmarke aufgestellt. Der am Donnerstag ebenfalls rekordhohe Tech-Auswahlindex NASDAQ 100 legte um 0,07 Prozent auf 29.146 Punkte zu.

Vorbörslich hatten zunächst noch schärfere Töne zwischen dem Iran und den USA belastet. Doch dann gab es Meldungen, wonach wohl weitere Lösungsideen ausgetauscht werden. Unter anderem soll die US-Seite iranischen Medien zufolge dazu bereit sein, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend zu lockern./gl/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX legt zu -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen