Aktien New York: Nachlassende Zinsängste sorgen für weitere Gewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben ihre jüngste Aufwärtsbewegung am Donnerstag fortgesetzt. Börsianer verwiesen auf nachlassende Sorgen über höhere Zinsen und eine mögliche Rezession in den USA.

Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte um 0,31 Prozent auf 34 453,69 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,57 Prozent auf 4497,43 Punkte nach oben. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 zog um 1,04 Prozent auf 15 466,88 Punkte an und erreichte das Niveau von Januar 2022.

Nachdem die US-Verbraucherpreise am Vortag gezeigt hatten, dass die Inflationsrate auf ein Zweijahrestief gesunken ist, bestätigten die US-Erzeugerpreise nun diesen Trend. Sie stiegen zum Vorjahresmonat nur noch um 0,1 Prozent. Ökonomen hatten im Schnitt 0,4 Prozent erwartet.

Die Preisdaten versetzten den Spekulationen auf weiter steigende US-Leitzinsen einen Dämpfer. Aus Expertensicht ist zwar eine Zinserhöhung Ende Juli um 0,25 Prozentpunkte so gut wie sicher, die Prognosen für eine weitere Anhebung in diesem Jahr nun aber nicht mehr./la/jha/