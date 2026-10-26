Aktien New York: Nasdaq erholt und Dow stabilisiert

NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen gehen die Anleger vor allem bei Technologiewerten mit neuem Mut in eine Handelswoche voller wichtiger Ereignisse. Für Entlastung sorgten leicht rückläufige Ölpreise, die vor dem Wochenende zeitweise den höchsten Stand seit April erreicht hatten. Der Fokus der Anleger liegt in den kommenden Tagen vor allem auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und erwarteten Quartalszahlen wichtiger US-Technologiekonzerne.

Weil in den USA noch nicht auf Normalzeit umgestellt wurde, findet der Börsenhandel in mitteleuropäischer Zeit in dieser Woche eine Stunde früher statt als üblich. Der Dow Jones Industrial legte knapp zwei Stunden vor Schluss um 0,3 Prozent auf 52.352 Punkte zu, nachdem er am Freitag deutlich darunter gelitten hatte, dass die hohen Ölpreise wieder Inflationsängste schürten. Am breiten Markt ging es für den S&P 500 um 0,8 Prozent auf 7.683 Zähler nach oben.

Am Mittwoch und Donnerstag dürften die Quartalszahlen der Tech-Riesen Microsoft, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Amazon mit ihren Zahlen vor allem den NASDAQ 100 beeinflussen, der am Freitag nach dem tiefsten Stand seit einem Monat schon einen Stabilisierungsversuch eingeleitet hatte. Diesen setzte der technologielastige Leitindex nun mit einem Plus fort, das mit 29.340 Zählern bis zuletzt auf 1,3 Prozent anwuchs.

Die Nasdaq-Rally wurde geprägt von den Tesla-Aktien, die getrieben von der Fantasie für eine mögliche Fusion mit dem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX um sechs Prozent anzogen. Verstärkt wurde dies von einer Hochstufung auf "Overweight" durch die britische Investmentbank Barclays. Die Titel erreichten den höchsten Stand seit Mitte Juli. Die Tesla-Aktien seien jetzt eine Wette darauf, welche Prämie notwendig werde, um von den Tesla-Aktionären die Zustimmung zu einer Fusion zu erkaufen, schrieb der Experte Edison Yu von der Deutschen Bank.

Aber auch im KI-Bereich erholten sich die Kurse von Chipwerten meist deutlich. Für Gesprächsstoff sorgten neue Details zu den Milliardenplänen eines großen Tech-Riesen. Die Meta-Aktie (Meta Platforms (ex Facebook)) verlor 0,8 Prozent, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, durch den Verkauf von Aktien bis zu 95 Milliarden US-Dollar für seine KI-Investitionen einnehmen zu wollen. NVIDIA, AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) und Broadcom wurden als mögliche Ankerinvestoren genannt.

Die Papiere von Verizon büßten fast vier Prozent ein, obwohl der Telekomkonzern für das dritte Quartal den stärksten Zuwachs an Mobilfunkkunden seit fünf Jahren meldete und seine Ziele für das Gesamtjahr anhob. Am Markt hieß es, die Titel aus der Telekom-Branche litten weiter unter der Sorge vor neuer Konkurrenz durch SpaceX. Die Titel von T-Mobile US gaben am Montag auf dem tiefsten Stand seit 2023 weiter um ein Prozent nach.

Die Titel von Surgery Partners sprangen um fast die Hälfte nach oben, nachdem bekannt wurde, dass das gemeinnützige katholische Gesundheitsunternehmen Bon Secours Mercy Health ein Angebot für den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem Anbieter chirurgischer Versorgungsleistungen abgab./tih/he