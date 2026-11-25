NEW YORK (dpa-AFX) - Der technologielastige Nasdaq-100-Index (NASDAQ 100) hat am Mittwoch nach zunächst weiteren deutlichen Verlusten gefangen. Dass er trotz eines Absackens unter 25.000 Punkte kurz nach dem Börsenstart nicht auch noch unter das Tief vom Freitag fiel, erleichterte. Im weiteren Handelsverlauf setzte daraufhin eine allgemeine Erholung ein.

Vor dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag und dem verkürzten Handelstag am Freitag gab der Nasdaq 100 rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss nur noch um 0,6 Prozent auf 26.055,30 Punkte nach. Im frühen Geschäft war es zeitweise noch um fast 5 Prozent abwärts gegangen und damit fast auf das April-Tief am Freitag bei 24.910 Punkten.

Dem Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gelang nach einem Tagesverlust von etwas mehr als 2 Prozent der Dreh ins Plus. Er legte zuletzt um 0,7 Prozent auf 50.362 Punkte zu. Der breite S&P 500 verringerte sein Minus zugleich auf 0,2 Prozent und damit auf 7.187 Zähler.

Die zahlreichen US-Konjunkturdaten an diesem Tag untermauerten alles in allem den Status quo einer hartnäckigen Inflation bei zugleich robustem Wachstum. "Eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember hatten die Märkte bereits mit hoher Wahrscheinlichkeit eingepreist", erinnerte Marktanalyst Adam Vettese von der Investmentplattform Etoro. Und daran änderten die aktuellen Daten wenig. "Dank der starken Konjunktur fehlt der Druck, die Geldpolitik zu lockern, und die etwas höhere PCE-Kernrate spricht eher für straffere Zügel."

Mit Blick auf den Tech-Sektor hatten die Kursverluste des Schwergewichts NVIDIA erneut starken Einfluss auf Nasdaq. Für die Aktie des KI-Chipriesen ging es nach einer 31-prozentigen Kurserholung am Montag und einem Rückschlag am Dienstag nun um knapp 5 Prozent abwärts auf 147,85 Dollar. Am Freitag war sie mit 124,50 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai 2025 zurückgefallen. Im Sog des Nvidia-Papiers sackten auch andere Halbleitertitel wie Sandisk oder Micron (Micron Technology) weiter deutlich ab.

Börsenneuling Anthropic drehte nach einem Sturz unter 74 Dollar ins Plus und legte um 3,6 Prozent auf 84,84 Dollar zu. Damit hat es das Papier zurück über seinen Ausgabepreis von 83 Dollar geschafft. Am Tag des Börsengangs am vergangenen Donnerstag allerdings war die Aktie der KI-Plattform noch etwas über 115 Dollar nach oben geschossen.

Auch der Dell(Dell Technologies)-Aktie gelang nach einem kräftigen Tagesminus der Schwenk knapp ins Plus. Das Tech-Unternehmen hatte nach starken Quartalszahlen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben.

Für Deere & Co (DeereCo (John Deere)) ging es um 4,7 Prozent nach oben. Anleger setzen nach den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal des Landmaschinenherstellers auf eine Trendwende im Agrarbereich im kommenden Jahr und auch auf die dynamisch wachsende Bausparte des Konzerns./ck/mis