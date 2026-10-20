Aktien New York: Nasdaq nach jüngster Stabilisierung wieder schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Technologiebörse Nasdaq zeigt sich am Dienstag nach jüngster Stabilisierung wieder anfällig für Verluste. Vor den nach Handelsschluss anstehenden Quartalszahlen der Tech-Riesen Netflix und SpaceX überwog bei den Anlegern die Zurückhaltung. Ein enttäuschender Börsengang in der südkoreanischen KI-Branche bremste zusätzlich die Kaufbereitschaft.

Wenige Minuten nach Handelsbeginn sank der Tech-Auswahlindex NASDAQ 100 um 0,6 Prozent auf 29.343 Punkte. Der zu Wochenbeginn kaum bewegte Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,3 Prozent auf 52.144 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 notierte mit minus 0,1 Prozent auf 7.684 Punkte.

Das Technologie- und KI-Infrastruktur-Unternehmen Elice hatte am Dienstag einen historisch schwachen Börsengang in Seoul hingelegt: Zum Handelsende lagen die massiv überzeichneten Aktien fast ein Drittel unter ihrem Ausgabepreis.

"Privatanleger haben vielleicht blind darauf vertraut, dass Aktien bei einem Börsengang immer steigen würden", kommentierte Jo Hyunik, Leiter der Anlageabteilung bei Iroom Investment Advisors in Seoul. Doch während diejenigen, die zum Zug gekommen seien, Verluste erlitten hätten, hätten die meisten Privatanleger bei der Zeichnung nur wenige Aktien erwerben können, fügte er hinzu./ajx/he