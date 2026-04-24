NASDAQ Composite Index

24 836,60
398,09
1,63 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
24.04.2026 16:03:38

Aktien New York: Nasdaq setzt Rekordrally dank Intel-Begeisterung fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq-Börse hat sich am Freitag eindrucksvoll fortgesetzt. Durch KI getriebene starke Quartalszahlen und Ausblicke aus der Chipbranche verdrängten ein Stück weit die Sorgen wegen der Hängepartie im Iran-Krieg. Zudem blieb die Hoffnung auf weitere Verhandlungen zwischen den USA und Teheran bestehen.

Der Auswahlindex NASDAQ 100 stieg im frühen Freitagshandel um 1 Prozent auf 27.054 Punkte. Tags zuvor war er schon erstmals in seiner Geschichte über 27.000 Zähler gestiegen, bevor dann Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten. Nun festigte er diese Tausendermarke, was vor allem an gefeierten Resultaten des Prozessorherstellers Intel lag.

Der Nasdaq-Index setzte sich einmal mehr positiv vom breiten US-Aktienmarkt ab. Der breit aufgestellte S&P 500 stieg lediglich um 0,2 Prozent auf 7.121 Punkte. Er wartet nun schon seit einer Woche auf eine weitere Bestmarke. Von einer solchen noch entfernt liegt der Dow Jones Industrial, der die Rally am Freitag auch nicht mitging. Der Leitindex der Wall Street gab zuletzt um 0,3 Prozent auf 49.148 Zähler nach./tih/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 24 836,60 1,63%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:08 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
02:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen