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30.07.2026 16:10:38

Aktien New York: Nasdaq stark erholt - Microsoft bringt Erleichterung

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Geschäftsjahreszahlen von Microsoft sorgen am Donnerstag vor allem an der Nasdaq-Börse für eine kräftige Erholung. Der technologielastige Leitindex NASDAQ 100 sprang im frühen Handel um fast drei Prozent auf 27.977 Punkte nach oben. Er könnte so eine sechstägige Verlustserie beenden. Enttäuschung bei Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) tat dem keinen Abbruch. Nach Börsenschluss stehen mit Apple und Amazon schon die nächsten Hochkaräter mit ihren Zahlenveröffentlichungen an.

Schnäppchenjäger übernahmen an der Nasdaq das Ruder, doch außerhalb des Tech-Sektors war der Rückenwind geringer. Der Dow Jones Industrial hatte zuletzt mit einigen Gewinntagen aber auch eine viel bessere Phase hinter sich als der Nasdaq 100. Er stieg nun um 0,6 Prozent auf 51.911 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,2 Prozent auf 7.403 Punkte nach oben.

Im Fokus stand auch die Nachlese des jüngsten Zinsentscheids. Nach der fünften Zinspause in Folge sind Experten längst nicht mehr so überzeugt wie zuvor, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins bei der kommenden Sitzung wirklich erhöhen wird. Die Entwicklungen in Nahost werden auch weiter kritisch beäugt, auch wenn sie aktuell kaum bewegen, da neuerliche US-Angriffe gegen den Iran von US-Präsident Donald Trump bereits angekündigt waren./tih/he

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Fed-Zinspause hält an: ATX legt kräftig zu -- DAX höher -- US-Börsen stark -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legt deutlich zu, während der deutsche Leitindex ein kleines Plus vorzuweisen hat. Die US-Börsen zeigen sich mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag überwiegend fester.
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