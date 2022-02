Aktien New York: Nasdaq weiter auf Erholungskurs - Dow wenig verändert

NEW YORK (dpa-AFX) -Die Technologiebörse Nasdaq hat am Montag ihre Erholung fortgesetzt. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zeigte sich zugleich eher richtungslos. Im Fokus bleibt das Vorhaben der US-Notenbank, die Leitzinsen in Kürze anzuheben. Der überraschend starke Arbeitsmarktbericht für Januar sorgt zugleich für Nervosität, was die Höhe und Geschwindigkeit der möglichen Zinsschritte in diesem Jahr betrifft. Hinzu kommen ein hoher Ölpreis und außerdem der Ukraine-Konflikt, in dem die USA klar Position bezogen hat.

Der Leitindex Dow (Dow Jones 30 Industrial) sank im frühen Geschäft um 0,02 Prozent auf 35 082,41 Punkte. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 legte um moderate 0,13 Prozent auf 4506,35 Punkte zu, während der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 0,65 Prozent auf 14 789,52 Punkte gewann./ck/he