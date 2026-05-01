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01.05.2026 16:00:39

Aktien New York: Neue Index-Rekorde - Apple-Zahlen sorgen für gute Stimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - Apple hat kurz vor dem Wochenende mit seiner Quartalsbilanz und den Geschäftsaussichten für gute Stimmung an den US-Aktienmärkten gesorgt. Die Kurse bauten am Freitag die kräftigen Gewinne vom Vortag noch etwas aus. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 49.812 Zähler zu. Auf Wochensicht bringt es der Leitindex damit auf ein Plus von gut einem Prozent. Von seinem Rekordhoch vom Februar ist er indes noch ein Stück weit entfernt.

Der marktbreite S&P 500 und der NASDAQ 100 setzten hingegen ihre Rekordjagd fort. In beiden Indizes sind die zuletzt wieder erstarkten Kurse der großen Tech-Konzerne deutlich schwerer gewichtet als im Dow. Der S&P 500 stieg um 0,5 Prozent auf 7.246 Punkte, und der Nasdaq 100 legte um 0,7 Prozent auf 27.642 Zähler./bek/stw

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