Aktien New York: Neue Rekorde - Nvidia setzen Höhenflug fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem börsenfreien Mittwoch haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag nahtlos an die jüngste Rekordjagd angeknüpft. Im frühen Handel verzeichneten der marktbreite S&P 500 und der von Tech-Aktien dominierte NASDAQ 100 neue Höchstmarken.

Eine solche verbuchte auch der Chip-Konzern Nvidia, dessen Papiere das sechste Rekordhoch in Folge markierten. Damit baut der Chip-Konzern die Führung als wertvollstes Unternehmen der Welt noch aus.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,3 Prozent auf 38 952. Punkte, ist aber von einer weiteren Höchstmarke noch etwas entfernt. Der S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 5504 Zähler. Der Nasdaq 100 lag mit 0,2 Prozent im Plus bei 19 956 Zählern./bek/jha/