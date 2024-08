Aktien New York: Neuer Erholungsversuch nach starken Jobdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Zahlen vom US-Arbeitsmarkt haben am Donnerstag die Angst vor einem Abschwung der weltgrößten Volkswirtschaft etwas gemildert. Investoren an den New Yorker Börsen griffen entsprechend wieder zu. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 1,35 Prozent auf 39.287,09 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,52 Prozent auf 5.278,46 Zähler, und für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,68 Prozent auf 18.168,40 Zähler hoch.

Ob die Kurse an ihre am Mittwoch nach anderthalb Handelstagen abgebrochene Erholung anknüpfen können, bleibt aber abzuwarten. "Die Tendenz, Aktien in sich erholende Kurse hinein zu verkaufen, überwiegt weiterhin", warnte ein Händler. Nach der Stabilisierung am Dienstag hatten die führenden US-Indizes anfängliche Gewinne nicht halten können und nur knapp über ihren Tagestiefs geschlossen, ein Zeichen für die Verkaufsbereitschaft der Anleger./gl/he