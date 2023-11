Aktien New York: Nochmals Kursgewinne dank Inflationsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch zur Wochenmitte haben unter den Erwartungen liegende Inflationsdaten für Kursgewinne am US-Aktienmarkt gesorgt. Diese fielen am Mittwoch jedoch bescheidener aus als am Vortag, als rückläufige Verbraucherpreise im Oktober fast schon eine Rally ausgelöst hatten. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg um frühen Handel um 0,29 Prozent auf 34 929 Punkte. Damit rückte die runde Marke von 35 000 Zählern in greifbare Nähe.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,29 Prozent auf 4509 Punkte aufwärts. Der technologielastige NASDAQ 100 kletterte um 0,35 Prozent auf 15 868 Punkte nach oben, hier fehlte nicht mehr viel zum höchsten Stand seit Anfang 2022./bek/he