NASDAQ Composite Index

25 373,85
251,68
1,00 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
31.07.2026 16:20:38

Aktien New York: Nur früher Aufwind durch Amazon - US-Indizes im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag hat es am Freitag an den US-Börsen nur im frühen Handel nochmals deutliche Kursgewinne gegeben. Der Online-Händler Amazon war zu Wochenschluss der nächste Stimmungstreiber einer voranschreitenden Erholung, die aber nach einigen Minuten schon den Schwung verlor. Der rasante Anstieg an der Nasdaq-Börse vom Vortag war eine hohe Bürde, zumal Apple enttäuschte.

Der technologielastige Nasdaq 100 startete bis zu 1,8 Prozent höher in den Handel, egalisierte seine Gewinne aber binnen einer halben Handelsstunde. Zuletzt gab er mit 52.029 Punkten um 0,3 Prozent nach. Andere Indizes lagen in etwa gleichauf: Der Dow Jones Industrial sank um 0,3 Prozent auf 52.029 Punkte und der marktbreite S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 7410 Punkte. In der Wochenbilanz zeichnen sich für den Nasdaq-Index nun leichte Verluste ab, für den Dow aber knappe Gewinne.

"Ein versöhnliches Ende kennzeichnet die abgelaufene Handelswoche an den Kapitalmärkten", schrieb der Deka-Bank-Chefökonom Ulrich Kater. Er hob hervor, dass KI-Unternehmen doch überzeugten, nachdem Anleger zuletzt in diesem Bereich Übertreibungen aus den Kursen abgelassen hätten. An neue Angriffe beider Seiten im Iran-Krieg haben sich die Anleger mittlerweile wieder gewöhnt. Der für die Stimmung wichtige Ölpreis stieg am Freitag wieder moderat./tih/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 25 373,85 1,00%
S&P 500 7 489,72 0,70%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
01.08.26 KW 31: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
01.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
01.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.08.26 Juli 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen