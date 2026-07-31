Aktien New York: Nur früher Aufwind durch Amazon - US-Indizes im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag hat es am Freitag an den US-Börsen nur im frühen Handel nochmals deutliche Kursgewinne gegeben. Der Online-Händler Amazon war zu Wochenschluss der nächste Stimmungstreiber einer voranschreitenden Erholung, die aber nach einigen Minuten schon den Schwung verlor. Der rasante Anstieg an der Nasdaq-Börse vom Vortag war eine hohe Bürde, zumal Apple enttäuschte.

Der technologielastige Nasdaq 100 startete bis zu 1,8 Prozent höher in den Handel, egalisierte seine Gewinne aber binnen einer halben Handelsstunde. Zuletzt gab er mit 52.029 Punkten um 0,3 Prozent nach. Andere Indizes lagen in etwa gleichauf: Der Dow Jones Industrial sank um 0,3 Prozent auf 52.029 Punkte und der marktbreite S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 7410 Punkte. In der Wochenbilanz zeichnen sich für den Nasdaq-Index nun leichte Verluste ab, für den Dow aber knappe Gewinne.

"Ein versöhnliches Ende kennzeichnet die abgelaufene Handelswoche an den Kapitalmärkten", schrieb der Deka-Bank-Chefökonom Ulrich Kater. Er hob hervor, dass KI-Unternehmen doch überzeugten, nachdem Anleger zuletzt in diesem Bereich Übertreibungen aus den Kursen abgelassen hätten. An neue Angriffe beider Seiten im Iran-Krieg haben sich die Anleger mittlerweile wieder gewöhnt. Der für die Stimmung wichtige Ölpreis stieg am Freitag wieder moderat./tih/he