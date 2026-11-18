NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Geschäftszahlen und ein guter Ausblick von NVIDIA haben der Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch lediglich eine Atempause verschafft. Beim KI-Chipgiganten konnten sich die Anleger lediglich über eine Kursstabilisierung freuen, und der wichtige Halbleitersektor zeigte eine insgesamt durchwachsene Entwicklung. Mit dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag steht dem Technologiesektor ein weiteres wichtiges Ereignis bevor.

In der ersten Handelsstunde erholte sich der Auswahlindex NASDAQ 100 um 0,54 Prozent auf 27.147 Punkte. Der marktbreiten S&P 500 kam mit einem Plus von 0,03 Prozent auf 7.342 Punkte kaum von der Stelle. Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial verlor weitere 0,88 Prozent auf 50.311 Punkte und erreichte den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten./gl/he