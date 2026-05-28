Aktien New York: Rekorde - Hoffnung auf verlängerte Waffenruhe im Iran-Krieg

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat am Donnerstag die Aussicht auf eine verlängerte Waffenruhe im Iran-Krieg für weitere Rekorde gesorgt. Sowohl der marktbreite Aktienindex S&P 500 als auch die technologielastigen Indizes NASDAQ 100 und Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) erreichten Höchststände. Allerdings hielten sich die Aufschläge in Grenzen. US-amerikanische und iranische Unterhändler hätten sich angeblich auf eine Absichtserklärung zur Verlängerung des Waffenstillstands geeinigt, berichtete das US-Nachrichtenportal Axios.

Der S&P 500 legte zuletzt um 0,3 Prozent auf 7.541 Punkte zu. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 30.079 Punkte nach oben und der umfassendere Nasdaq Composite stieg um 0,3 Prozent. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 50.590 Punkten./la/jha/