Dow Jones 30 Industrial

51 206,83
127,95
0,25 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
01.06.2026 20:16:38

Aktien New York: Rekordserie geht weiter - KI-Euphorie gegen Iran-Skepsis

NEW YORK (dpa-AFX) - Getrieben vom Boom-Thema KI haben die US-Indizes am Montag nach und nach erneut Rekorde aufgestellt. Zuerst war es der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial, der eine Bestmarke erreichte, gefolgt vom Nasdaq 100 und schließlich auch dem marktbreiten S&P 500. Erleichterung kam im Verlauf auf, als US-Präsident Donald Trump die Sorge zerstreute, dass der Iran seinen Austausch mit den USA einstellen könnte.

Der Dow (Dow Jones Industrial) hatte seine Bestmarke gleich zum Auftakt erreicht, rutsche dann aber schnell in die Verlustzone ab. Zwei Stunden vor Schluss verlor er 0,04 Prozent auf 51.012 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte zuletzt um 0,4 Prozent auf 7.614 Punkte zu, während der technologielastige NASDAQ 100 um fast ein Prozent auf 30.615 Zähler stieg.

In den Verhandlungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs gab es zuletzt eher wieder Rückschritte. Nach US-Bombardierungen am Wochenende wurde von den iranischen Revolutionsgarden ein Vergeltungsschlag vermeldet. Außerdem hieß es zwischenzeitlich von einer iranischen Nachrichtenagentur, der Austausch mit den USA werde aus Protest gegen eine erneute Eskalation der Lage im Libanon eingestellt. Trump kündigte später aber an, die Hisbollah-Miliz und Israel verzichteten auf gegenseitige Angriffe - und die Gespräche mit dem Iran gingen in "schneller Geschwindigkeit" weiter.

Im KI-Bereich setzten die Investoren nun auf die Softwarebranche, die lange Zeit unter Verdrängungssorgen gelitten hatte. Verwiesen wurde auf Aussagen des Nvidia-Chefs Jensen Huang, der im Rahmen einer Fachkonferenz seine Meinung wiederholte, dass er in der KI für den Softwarebereich weiter keine Bedrohung sieht.

Davon angetrieben sprangen Salesforce-Aktien an der Dow-Spitze um zehn Prozent nach oben. Stützend wirkte sich bei dem Unternehmen auch Fantasie für einen Börsengang des KI-Plattformanbieters Anthropic aus, hieß es. Salesforce hat stetig in diesen investiert, nun wird der Beteiligungswert auf fünf Milliarden Dollar geschätzt.

Die meisten Unternehmen aus dem Kreise der "Magnificent 7" notierten im Minus, abgesehen vom Softwarekonzern Microsoft und dem Chipriesen NVIDIA, der neben den als KI-Treiber verwendeten Grafikprozessoren künftig auch im Bereich der PC-Prozessoren angreifen will. Die Aktien machten mit sechs Prozent Plus wieder einen Schritt in Richtung Rekordhoch. Konkurrenten im PC-Bereich wie Intel und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) gerieten dagegen unter Druck.

ARM (Arm) sprangen auf ihrer Rekordrally um weitere 15 Prozent hoch. Die Aktien des Chiparchitektur-Entwicklers profitierten davon, dass das Unternehmen mit Nvidia bei der Entwicklung der angekündigten PC-Hauptprozessoren kooperiert.

Im IT-Bereich setzten die IBM-Aktien ihre jüngste Rally mit einem Rekord fort. Neben einer Kaufempfehlung der Barclays Bank wurde am Markt auf frühere lobende Worte des US-Präsidenten Trump verwiesen, die am Wochenende wieder die Runde gemacht hätten./tih/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 51 204,57 0,25%
NASDAQ Comp. 27 139,44 0,19%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:08 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.06.26 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.06.26 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen