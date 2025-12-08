Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-
08.12.2025 16:07:38

Aktien New York: Richtungslos zum Wochenstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche haben sich die Anleger an den US-Aktienmärkten in Erwartung der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch zunächst einmal zurückgehalten. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 47.920 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zeigte sich kaum verändert bei 6.869 Zählern. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es hingegen um 0,1 Prozent auf 25.719 Punkte nach oben.

"Man ist sich in der Fed aktuell nicht einig, ob der Fokus auf die erhöhte Inflation oder den schwachen Arbeitsmarkt gelegt werden soll", stellte Gunter Deuber fest, Chefvolkswirt der Raiffeisen Bank International. Das duale Mandat der Notenbank aus Preisstabilität und Vollbeschäftigung führe aktuell zu einem Zielkonflikt. Da die Inflation trotz der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump aber bisher geringer ausgefallen sei als erwartet, dürfte eine Zinssenkung das wahrscheinlichere Szenario sein, so Deuber. Marktanalyst Luis Ruiz vom Broker CMC Markets sprach gar vom "Weg des geringsten Widerstands"./edh/jha/

