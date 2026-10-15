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15.10.2026 16:22:38
Aktien New York: Rückschlag der Technologie-Aktien geht weiter
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat sich am Donnerstag die Kursschwäche von Technologie-Aktien fortgesetzt. Die Angst, dass steigende Zinsen an den Kapitalmärkten die mit hohen Schulden finanzierten Investitionen von Unternehmen in Künstliche Intelligenz zunehmend infrage stellen könnte, hat den Markt nach wie vor im Griff.
Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um ein Prozent auf 29.643 Punkte nach unten. Zur Wochenmitte war das Börsenbarometer bereits um zwei Prozent abgesackt.
Der marktbreite S&P 500 gab am Donnerstag um 0,2 Prozent auf 7.704 Punkte nach. Er hatte am Dienstag vergangener Woche noch ein Rekordhoch erreicht. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen legte zuletzt um 0,5 Prozent auf 51.876 Punkte zu./la/he
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