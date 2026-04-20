Aktien New York: Rückschlag nach Freitagsrally - Neue Sorgen um Nahost-Krieg

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordjagd des S&P 500 und des NASDAQ 100 starten die bedeutsamen US-Indizes am Montag schwächer in die neue Woche. Im Fokus der Anleger blieb die unsichere Lage in Nahost - vor allem wegen der als Transportweg wichtigen Straße von Hormus, deren am Freitag vom Iran verkündete Öffnung nur von kurzer Dauer war. Wenige Tage, bevor am Mittwoch die Feuerpause endet, zeigten sich Anleger wieder verunsichert.

Der marktbreite S&P 500 gab zwei Stunden vor Schluss um 0,35 Prozent auf 7.101 Punkte nach, während sich der stark auf Technologiewerte konzentrierte Nasdaq 100 0,4 Prozent schwächer bei 26.555 Zählern zeigte. Der Dow Jones Industrial war zuletzt weniger dynamisch gestiegen und ohne Rekorde geblieben. Der Wall-Street-Leitindex zeigte sich nun mit 49.349 Punkten weniger stark im Minus mit 0,2 Prozent.

Der Fortgang von Verhandlungen zwischen Washington und Teheran bleibt offen, denn aus dem Iran hieß es, man habe noch keine Entscheidung über eine Teilnahme getroffen. Die Seeblockade der US-Streitkräfte vor der Straße von Hormus ist nach iranischen Angaben eine Hürde für weitere Gespräche. Trump machte in diesem Punkt klar, an der Blockade des wichtigen Transportwegs festhalten zu wollen, bis es eine Einigung gibt. Er bezeichnete es als "sehr unwahrscheinlich", dass die am Mittwoch auslaufende Waffenruhe verlängert wird.

Unter den Einzelwerten setzten Software-Aktien, angeführt vom Dow-Spitzenreiter Salesforce und der Branchengröße Adobe, ihren jüngsten Erholungsversuch fort. Für den Dow eine Stütze waren außerdem solide Kurse im Finanzbereich bei den Großbanken JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) und Goldman Sachs sowie dem Versicherer Travelers.

Im Technologiebereich war das Gesamtbild aber durchwachsen. Unter den sieben Tech-Größen, den "Magnificent 7", gab es mit Apple nur einen Gewinner. Klare Verluste mussten die Anteile von Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) einstecken. Im Nasdaq 100 das Schlusslicht waren die Papiere des Chipriesen Intel, die mehr als vier Prozent verloren.

Im Chipsektor waren Marvell Technology mit einem Kurssprung um sechs Prozent eine starke Ausnahme. Wie der US-Online-Dienst "The Information" berichtete, verhandelt Google (Alphabet C (ex Google)) mit dem Halbleiterhersteller über die Entwicklung zweier neuer Chips, die KI-Modelle effizienter ausführen sollen.

Die wieder anziehenden Ölpreise machten sich bei einigen Fluggesellschaften wieder belastend bemerkbar. American Airlines verloren in der Branche besonders deutliche 4,7 Prozent, nachdem am Freitag nach Börsenschluss einem zuletzt diskutierten Zusammenschluss mit United Airlines eine Absage erteilt wurde. United-Titel litten darunter mit 2,7 Prozent.

Negativ auf sich aufmerksam machten noch die Aktien von AST SpaceMobile (AST SpaceMobile A), die um fast acht Prozent absackten. Der Entwickler eines weltraumgestützten Mobilfunknetzwerks gab bekannt, dass eine Rakete von Jeff Bezos ' Firma Blue Origin einen neuen Satelliten in einer falschen Umlaufbahn abgesetzt habe./tih/he