Aktien New York Schluss: Anleger bleiben wegen Konjunkturdaten vorsichtig

NEW YORK (dpa-AFX) - Abgesehen vom Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) haben die US-Börsen am Mittwoch an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Schwache Daten des privaten Jobdienstleisters ADP und die Stimmung im Dienstleistungssektor trugen zu den Konjunktursorgen bei, die neuerdings die Aktienkurse in Schach halten.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) profitierte etwas von steigenden Konsumgüter- und Gesundheitswerten, die in den anderen Indizes weniger Gewicht ausmachen. Mit einem Anstieg um 0,24 Prozent auf 33 482,72 Punkte blieb das Kursbarometer der Wall Street auf Tuchfühlung zum höchsten Niveau seit sechs Wochen, auf dem es zuletzt angekommen war.

Düsterer sah es im Technologiesektor aus: Der von diesem Sektor geprägte NASDAQ 100, der am Vortag den höchsten Stand seit August erreicht hatte, rutschte wieder unter die Marke von 13 000 Punkten. Über die Ziellinie ging er 1,01 Prozent tiefer bei 12 967,20 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,25 Prozent auf 4090,38 Zähler nach./tih/he