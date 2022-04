Aktien New York Schluss: Anleger gehen vor Bankenzahlen nicht ins Risiko

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den Quartalsberichten der großen Geldhäuser an der Wall Street haben die US-Börsen am Dienstag geschwächelt. Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte zwar im frühen Handel um gut ein Prozent zugelegt, anschließend bröckelten die Kurse aber wieder ab. Nicht ganz so stark wie befürchtet gestiegene Verbraucherpreise hatten nur vorübergehend für Erleichterung gesorgt. Am Ende schloss der Dow 0,26 Prozent tiefer bei 34 220,36 Punkten.

In den kommenden Tagen legen die großen Investmentbanken JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), Morgan Stanley, Goldman Sachs und Citigroup ihre Quartalsberichte vor. Die Erwartungen dürften nicht allzu groß sein: Alle vier Aktien gaben am Dienstag nach und setzten damit die Kursschwäche der vergangenen Woche und Monate fort.

Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 0,34 Prozent auf 4397,45 Punkte abwärts. Der technologielastige NASDAQ 100 fiel um 0,36 Prozent auf 13 940,24 Zähler. Er hatte zuletzt deutlich stärker unter den steigenden US-Renditen gelitten als Dow und S&P 500./bek/he