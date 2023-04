Aktien New York Schluss: Anleger halten sich zurück

NEW YORK (dpa-AFX) - Uneinheitlich aufgenommene Unternehmenszahlen haben an den US-Aktienmärkten am Mittwoch für Zurückhaltung gesorgt. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Minus von 0,23 Prozent bei 33 897,01 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 endete 0,01 Prozent tiefer bei 4154,52 Zählern. Der technologielastige NASDAQ 100 sank um 0,02 Prozent auf 13 088,72 Punkte. Auf den von der US-Notenbank veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" reagierten die Indizes kaum./edh/he