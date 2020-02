Aktien New York Schluss: Anleger setzen auf Eindämmung des Virus

NEW YORK (dpa-AFX) - Hoffnungen auf einen Durchbruch in der Bekämpfung des Coronavirus haben auch zur Wochenmitte den Aktien an der Wall Street Rückenwind verliehen. Der Dow-Jones-Index baute im Verlauf des Handels die Gewinne immer weiter aus. Zur Schlussglocke stand für den Leitindex ein Plus von 1,68 Prozent auf 29 290,85 Punkte zu Buche. Damit rückt die runde Marke von 30 000 Punkten wieder in Reichweite.

Analyst Pierre Veyret vom Handelshaus ActivTrades begründete die Erleichterung an den Märkten mit Meldungen, wonach in China ein Medikament zur Behandlung von mit dem Virus infizierten Menschen gefunden worden sei. Dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Spekulationen auf ein Heilmittel entgegentrat, änderte nichts an der Euphorie. Experten zufolge könnte die Epidemie des Coronavirus am 21. Februar den Höhepunkt erreichen.

Der marktbreite S&P 500 rückte um 1,13 Prozent auf 3334,69 Zähler vor. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg zwar kurz nach der Startglocke auf ein Rekordhoch, blieb aber mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 9367,48 Punkte deutlich zurück. Hier bremsten der Kurseinbruch der Tesla-Aktien sowie verhaltene Kurse von Indexgrößen wie Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Microsoft und Amazon./bek/fba