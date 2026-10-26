NASDAQ Composite Index

26 169,38
214,04
0,82 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
26.10.2026 21:20:38

Aktien New York Schluss: Anthropic-IPO treibt Nasdaq an - Dow moderater im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen haben die Kurse zu Beginn einer Handelswoche voller wichtiger Ereignisse zugelegt. Ein näher rückender Börsengang des KI-Plattformanbieters Anthropic besserte unter Technologiewerten die Stimmung, bevor der Fokus in den kommenden Tagen auf dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und Unternehmensberichten liegen dürfte. Auch leicht rückläufige Ölpreise sorgten für etwas Entlastung.

Bevor am Mittwoch und Donnerstag werden die Branchenriesen Microsoft, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Amazon mit ihren Zahlen den KI-Megatrend wieder auf den Prüfstand stellen. Am Montag wurde bereits bekannt, dass Anthropic in den USA seinen Börsengang beantragt hat. Unter KI-Werten löste dies eine Erholungsbewegung aus. Der technologielastige Leitindex NASDAQ 100 zog um 1,09 Prozent auf 29.273,40 Punkte an.

Während der marktbreite S&P 500 auch um 0,70 Prozent auf 7.676,77 Zähler stieg, zeigte sich der Dow Jones Industrial behäbiger. Der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Leitindex legte um 0,28 Prozent auf 52.361,58 Punkte zu. Weil in den USA die Zeitumstellung noch ansteht, war der Börsenhandel in mitteleuropäischer Zeit eine Stunde früher zu Ende als üblich./tih/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 169,38 0,82%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Wall Street geht stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigte sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen