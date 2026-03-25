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25.03.2026 21:19:38
Aktien New York Schluss: Berichte über US-Friedensplan für Iran stützen Kurse
NEW YORK (dpa-AFX) - Neue Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs haben den US-Börsen am Mittwoch einen weiteren Erholungsversuch beschert. Allerdings retteten die wichtigsten Indizes angesichts widersprüchlicher Aussagen der Konfliktparteien nur einen Teil ihrer Gewinne ins Ziel.
Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,66 Prozent auf 46.429,49 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich noch um 0,54 Prozent auf 6.591,90 Punkte hoch. Der technologielastige NASDAQ 100, der am Vortag deutlicher als die beiden anderen Indizes nachgegeben hatte, behauptete einen Kursanstieg von 0,67 Prozent auf 24.162,98 Punkte./gl/jha/
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