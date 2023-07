Aktien New York Schluss: Berichtssaison-Optimismus treibt Kurse weiter an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag an ihre starke Vorwoche angeknüpft. Dabei übertrumpften die drei wichtigsten Indizes im Handelsverlauf ihre Höchststände vom Freitag. Die Anleger seien vorsichtig optimistisch mit Blick auf die anlaufende Berichtssaison, hieß es von Marktteilnehmern zur Begründung.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) beendete den Handel mit einem Plus von 0,22 Prozent auf 34 585,35 Punkte. Zugleich schloss er auf dem höchsten Stand seit Dezember 2022. Für den marktbreiten S&P 500 stieg am Montag um 0,39 Prozent auf 4522,79 Punkte auf den höchsten Stand seit April 2022. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 0,95 Prozent auf 15 713,28 Punkte. Für ihn ist es der höchste Stand seit Januar 2022.

An heimischen Konjunkturdaten stand zum Wochenauftakt lediglich der Empire State Index auf der Agenda. Im Juli trübte sich ihm zufolge die Industriestimmung im Bundesstaat New York ein, allerdings längst nicht so deutlich wie befürchtet./ck/he