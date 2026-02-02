|
02.02.2026 22:20:38
Aktien New York Schluss: Deutliche Erholung - Disney enttäuscht
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Montag nach einem zähen Auftakt klar von ihrer jüngsten Schwäche erholt. Für einen positiven Impuls sorgten Stimmungsdaten aus der heimischen Industrie. Gefragt waren vor allem Technologieaktien, wogegen Zahlen und Ausblick des Unterhaltungsriesen Walt Disney auf ein negatives Echo stießen.
Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 1,05 Prozent höher bei 49.407,66 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,54 Prozent auf 6.976,44 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 0,73 Prozent auf 25.738,61 Punkte./gl/he
