Aktien New York Schluss: Deutliche Verluste - KI-Sorgen belasten Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben zum Wochenschluss mit deutlichen Verlusten geschlossen. Neben dem Iran-Krieg belasteten KI-Sorgen die Stimmung an den Börsen. Der Dow Jones Industrial ging 0,77 Prozent niedriger bei 52.146,42 Punkten aus dem Handel. Der Leitindex verzeichnete damit einen Wochenrückgang von 0,93 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 1,01 Prozent auf 7.457,69 Zähler nach unten. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor 1,49 Prozent auf 28.592,66 Punkte. Auf Wochensicht gab der Index damit um 4,13 Prozent nach.

Bei neuen massiven Angriffen auf den Iran haben die USA nach Medienberichten auch Infrastruktur beschädigt. Nach iranischen Angaben wurden Brücken, ein Flughafen und Infrastruktur der Seefahrt getroffen.

Im globalen Wettlauf um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz (KI) setzte China einen neuen Meilenstein. Das vom Tech-Riesen Alibaba unterstützte Start-up Moonshot AI präsentierte sein neues Sprachmodell "Kimi K3", das nach eigenen Angaben mit den Spitzenmodellen der US-Konkurrenten OpenAI und Anthropic in einer Liga spielt.

"Kimi K3" sorgt in der Branche für Aufsehen und schürt in den USA Sorgen um den schwindenden technologischen Vorsprung. Beobachter ziehen bereits Parallelen zum sogenannten "DeepSeek-Moment" Anfang 2025, als ein chinesisches Modell erstmals US-Dominanz-Annahmen erschütterte und die Tech-Aktienmärkte weltweit einbrechen ließ./err/he