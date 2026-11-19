NEW YORK (dpa-AFX) - Die anfangs freundlichen US-Aktienindizes sind am Donnerstag bis zum Handelsende tief ins Minus abgesackt. Auch der starke Börsengang (IPO) des KI-Konzerns Anthropic half den Kursen nicht.

Der fulminant gestartete Tech-Auswahlindex NASDAQ 100 verabschiedete sich 2,21 Prozent tiefer mit 26.517,05 Punkten. Damit verpuffte der jüngste Erholungsversuch. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,02 Prozent auf 7.175,83 Zähler bergab. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der mehr von traditionellen Branchen geprägt ist, verlor nach der anfänglichen Stabilisierung 2,19 Prozent auf 49.097,06 Punkte. Damit erreichten alle drei Indizes Mehrmonatstiefs.

Der Anthropic-Börsengang sei zwar erfolgreich verlaufen, trage aber wenig dazu bei, die größeren Probleme des Marktes anzugehen, schrieb Matt Maley vom Finanzunternehmen Miller Tabak. Er verwies auf die Bedenken hinsichtlich der Rentabilität im Bereich Künstliche Intelligenz, die massive Investitionen, steigende Zinsen, Spannungen am Kreditmarkt und geopolitische Risiken. Möglicherweise zogen Anleger auch umfangreiche Mittel an den Märkten ab, um bei der sich abzeichnenden Anthropic-Rally dabei zu sein./gl/he