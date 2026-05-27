27.05.2026 22:24:38

Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Gesunkene Ölpreise stützen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat nach einem Tag Pause seine Rekordjagd wieder aufgenommen. Als Antrieb erwiesen sich am Mittwoch Hoffnungen, dass sich die USA und der Iran einer Einigung der vollständigen Öffnung der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus nähern. Die generelle Zuversicht der Anleger zeigte sich auch an den wieder gesunkenen Ölpreisen. Sinkende Anleiherenditen stützten die Kurse ebenfalls.

Allerdings gab es zuletzt widersprüchliche Meldungen zum Iran-Krieg. So hatten iranische Medien zunächst berichtet, dass sie einen Entwurf für ein Abkommen zur Beendigung des militärischen Konflikts erhalten hätten. Das Weiße Haus aber dementierte den Bericht und bezeichnete ihn als vollständig erfunden.

Der Dow gewann 0,36 Prozent auf 50.644,28 Punkte. Der ebenfalls auf Rekordniveau notierende S&P 500 legte geringfügig auf 7.520,36 Punkte zu.

Experten bleiben für den US-Aktienmarkt optimistisch gestimmt. Eine "außergewöhnlich starke Berichtssaison der Unternehmen für das erste Quartal" etwa veranlasste die Marktstrategen von Goldman Sachs dazu, das Jahresendziel für den marktbreiten Index von zuvor 7.600 auf 8.000 Punkte anzuheben. Die Bank schloss sich damit den Fachleuten von Morgan Stanley und der Deutschen Bank an. Diese gehen ebenfalls davon aus, dass das Börsenbarometer das Jahr bei 8.000 Punkten beenden wird.

Dem technologielastigen NASDAQ 100 war im frühen Handel mit Mühe ein weiterer Höchststand gelungen, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Am Ende stand ein Minus von 0,09 Prozent auf 29.973,57 Punkte zu Buche./la/men

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