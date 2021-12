Aktien New York Schluss: Dow dreht nach Rekordhoch ins Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am vorletzten Handelstag eines ausgesprochen erfolgreichen Börsenjahres moderate Verluste verbucht. Bis kurz vor Handelsschluss bewegten sich die Leitindizes am Donnerstag fast durchgehend im Plus, wobei der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) im frühen Geschäft ein weiteres Rekordhoch bei 36 679 Punkten erklomm. In den Schlussminuten scheinen einige Anleger dann doch kalte Füße bekommen zu haben.

Letztlich sank der Dow um 0,25 Prozent auf 36 398,08 Punkte. Damit steuert der US-Leitindex auf einen Jahresgewinn von knapp 12 Prozent zu. Der S&P 500 fiel am Donnerstag um 0,30 Prozent auf 4778,73 Zähler. Im frühen Handel hatte er ebenfalls ein Rekordhoch erreicht. Der NASDAQ 100 büßte 0,38 Prozent auf 16 429,10 Punkte ein. Damit sieht es für den technologielastigen Index - aufs Jahr gesehen - deutlich besser aus: Plus 28 Prozent lautet die bisherige Jahresbilanz./edh/he