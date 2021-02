Aktien New York Schluss: Dow endet im Plus auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben ihre Rally der Vorwoche am Montag fortgesetzt und weitere Rekordhöhen erklommen. Mit dem sechsten Handelstag hintereinander im Plus verzeichneten die Börsen zudem die längste Gewinnserie seit August 2020. Zunehmend bessere Aussichten auf ein robustes Konjunkturpaket der US-Regierung und eine Verlangsamung der Corona-Infektionsraten hätten die Anleger positiv gestimmt, hieß es.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) baute seine moderaten Anfangsgewinne im späten Handel aus und schloss 0,76 Prozent höher bei 31 385,76 Punkten und damit nur knapp unter seinem unmittelbar zuvor erreichten Rekordhoch. Auch die anderen Leitindizes verzeichneten Höchststände. Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 0,74 Prozent auf 3915,59 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 rückte um 0,67 Prozent auf 13 695,02 Punkte vor./edh/he