NEW YORK (dpa-AFX) - Auf die Erleichterungsrally in der US-Technologiebranche nach der Rückkehr des Nvidia-Chefs ist am Dienstag ein Rückschlag gefolgt. Die kräftige Erholung zum Wochenstart, von der vor allem Tech-Aktien profitiert hatten, wurde mit Gewinnmitnahmen quittiert. Dem überwiegend mit Standard-Werten bestückten Dow Jones Industrial dagegen gelang schon recht früh im Handelsverlauf der Sprung zurück ins Plus.

Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sprachen mit Blick auf den heutigen US-Handelstag und den Techsektor von einem "Lackmustest dafür, welche Rolle bloße Eindeckungen von Leerverkäufen am Vortag gespielt haben" - also welche Rolle das Handeln von Spekulanten gespielt hat, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten und dann durch deren überraschenden Anstieg zum Kauf gezwungen waren, um ihre Verluste zu begrenzen.

Der technologielastige Index NASDAQ 100, der tags zuvor um fast 7 Prozent hochgesprungen war, beendete den Tag 1,99 Prozent im Minus mit 26.214,17 Punkten. Damit könnten einige Marktbeobachter recht haben, die schon am Montag gewarnt hatten, dass die Talsohle für die Kurse so mancher Tech-Werte wahrscheinlich noch nicht erreicht sei.

Der Wall-Street-Index Dow Jones legte dagegen um 0,85 Prozent auf 50.018,70 Punkte zu und baute damit sein Erholungsplus vom Vortag von 3,0 Prozent noch etwas aus. Der breite S&P 500 verlor zugleich 0,50 Prozent auf 7.201,09 Zähler./ck/mis