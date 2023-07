Aktien New York Schluss: Dow geht nach Rally die Luft aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach neun Börsentagen mit Gewinnen in Folge ist dem Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Freitag die Puste ausgegangen. Immerhin rettete der US-Leitindex noch ein Plus von 0,01 Prozent auf 35 227,69 Punkte über die Ziellinie. Für die Börsenwoche stand ein Gewinn von gut zwei Prozent zu Buche. Am Vortag hatte der Index den höchsten Stand seit April vergangenen Jahres erreicht.

Vor der Sitzung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ist die Messlatte am US-Aktienmarkt also deutlich höher gehängt. "Erkennen die Investoren, dass der Hochpunkt der Leitzinsen erreicht ist, wenden sie sich wieder stärker der Aktienanlage zu", schrieb Chefinvestor Thorsten Weinelt von der Commerzbank. Mit einer zuletzt deutlich niedrigeren Inflation sinke für die Fed die Notwendigkeit, mit mehreren weiteren Zinserhöhungen dagegenzuhalten.

Der technologielastige NASDAQ 100 gab um 0,26 Prozent auf 15 425,67 Zähler nach. Am Donnerstag war der Index nach enttäuschenden Quartalsberichten von Netflix und Tesla um mehr als zwei Prozent abgerutscht. Nach mehr als 40 Prozent Plus des Index in diesem Börsenjahr sind solche kurzfristigen Verkaufswellen aber nicht außergewöhnlich. Der marktbreite S&P 500 schloss am Freitag mit 0,03 Prozent im Plus bei 4536,34 Punkten./bek/he