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04.09.2026 22:24:38
Aktien New York Schluss: Dow gibt nach - Zinssorgen sind nach Jobbericht zurück
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Kursgewinnen vom Donnerstag haben die Anleger an den US-Börsen zum Wochenschluss vorsichtiger agiert. Die wichtigsten Aktienindizes gaben am Freitag überwiegend leicht nach. Im Fokus stand der Arbeitsmarktbericht für den Monat August. Demnach ist die Beschäftigung in den USA unerwartet deutlich gestiegen. Dies weckte am Markt wieder Sorgen, dass die Notenbank die Leitzinsen bald anheben könnte.
Der Dow Jones Industrial fiel um 0,51 Prozent auf 53.414,25 Punkte. Am Donnerstag hatten noch Aussagen des Notenbankmitglieds Christopher Waller die Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung in diesem Monat geweckt und die Börsen entsprechend angetrieben. Auf Wochensicht ergibt sich nunmehr für den US-Leitindex ein Minus in Höhe von 0,27 Prozent.
Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,38 Prozent auf 7.718,60 Zähler. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 hingegen legte um 0,21 Prozent auf 29.544,15 Punkte zu./la/stw
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.