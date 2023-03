Aktien New York Schluss: Dow kann Gewinne nicht ganz halten

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem erfreulichen Start in die neue Börsenwoche hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) die anfänglichen Gewinne überwiegend wieder abgegeben. Im späten Handel am Montag drehte der Dow sogar kurzzeitig ins Minus. Zur Schlussglocke stand für den Index dann ein Plus von 0,22 Prozent auf 32 889,09 Punkte zu Buche. Das Aktiengeschäft verlief ohne größere Impulse in ruhigen Bahnen.

Auch ein leichter Rückgang der Renditen am US-Anleihemarkt konnte dem Dow letztlich keinen stärkeren Rückenwind verleihen. In der vergangenen Woche hatten die Kurse unter der Erwartung längerfristig höhere Zinsen in den USA gelitten. Der Dow war am Freitag auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten gerutscht.

Der breit gefasste S&P 500 erholte sich am Montag um 0,31 Prozent auf 3982,24 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,74 Prozent auf 12 057,79 Punkte etwas stärker zu./bek/he