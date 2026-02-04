NASDAQ Composite Index

22 540,59
-363,99
-1,59 %
04.02.2026 22:31:38

Aktien New York Schluss: Dow nahe Rekordhoch - Druck auf Nasdaq - 'Rotation'

NEW YORK (dpa-AFX) - Der überwiegend mit Standardwerten bestückte und weltweit wohl bekannteste US-Index Dow Jones Industrial ist am Mittwoch wieder dicht unter sein Rekordhoch vom Vortag gestiegen. Dagegen weitete die technologielastige Nasdaq-Börse ihre kräftigen Verluste vom Dienstag aus und fiel auf den tiefsten Stand seit November 2025. Anleger fragen sich derzeit zunehmend, für welche Branchenunternehmen Künstliche Intelligenz (KI) eher eine Gefahr bedeutet.

Ein Marktexperte sieht im aktuellen Geschehen dennoch lediglich eine Rotation: "Technologieaktien geben nach, zyklische und defensive Aktien legen unterdessen zu." Dabei handele es sich aber nicht um einen "fundamentalen Bruch", sondern eher um eine "technische Neustrukturierung", auch wenn die Nervosität aktuell recht hoch sei.

Der Dow schloss 0,53 Prozent höher auf 49.501,30 Punkte und wurde dabei vor allem von Werten wie 3M, Nike und Amgen beflügelt. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,51 Prozent auf 6.882,72 Zähler und litt unter der Schwäche schwer gewichteter Technologieaktien.

Der NASDAQ 100 sackte um 1,77 Prozent auf 24.891,24 Punkte ab und hat damit in nur zwei Tagen 3,3 Prozent verloren. Portfoliomanagerin Stephanie Niven von Ninety One sprach von "wahllosen Verkäufen" bei gewissen Branchenwerten aus dem Software- und IT-Bereich. Es sei noch nicht abschließend geklärt, wie viel davon purer Angst geschuldet oder auch fundamental begründbar sei. Sie sieht für viele Werte allerdings einen Vertrauensverlust und neues Vertrauen müsse nun erst einmal wieder hergestellt werden./ck/he

