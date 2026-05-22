Aktien New York Schluss: Dow-Rekord - andere Indizes nur knapp darunter

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag vor dem langen Wochenende weiter zugelegt. Beim Dow Jones Industrial reichte es schon im frühen Handel für ein Rekordhoch - am Ende notiere der Leitindex mit 50.579,70 Punkten noch 0,58 Prozent im Plus.

Die anderen Indizes liefen zeitweise nah an ihre Bestmarken heran. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,37 Prozent fester mit 7.473,47 Punkten und der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 stieg um 0,42 Prozent auf 29.481,64 Punkte. Dow und Nasdaq 100 erzielten damit Wochengewinne von 2,1 beziehungsweise 1,2 Prozent.

Die Aktienkurse profitierten von den hartnäckigen Hoffnungen auf eine friedliche Beendigung des Iran-Kriegs sowie der anhaltenden Euphorie mit Blick auf das Mega-Thema Künstliche Intelligenz (KI)./gl/he