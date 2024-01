Aktien New York Schluss: Dow setzt Rekordlauf fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit kleinen Schritten haben der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und der marktbreite S&P 500 am Dienstag erneut Rekordstände erklommen. Von echtem Auftrieb konnte jedoch keine Rede sein. Die Anleger sind vorsichtig.

Nachbörslich berichten mit Microsoft und der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) zwei Giganten unter den US-Konzernen über ihr abgelaufenes Quartal. Zudem steht tags darauf die ebenfalls stark beachtete Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Von den dazugehörigen Kommentaren versprechen sich die Marktteilnehmer wegweisende Signale für die in diesem Jahr erwarteten Zinssenkungsschritte.

Der Leitindex Dow beendete den Handel mit plus 0,35 Prozent auf 38 467,31 Punkte knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Rekordhoch. Der S&P 500 dagegen litt nach einer erneuten Bestmarke unter minimalen Gewinnabgaben. Er schloss 0,06 Prozent schwächer auf 4924,97 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor 0,68 Prozent auf 17476,71 Punkte./ck/he