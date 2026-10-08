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08.10.2026 22:20:38
Aktien New York Schluss: Dow stabil - Nasdaq schwach wegen KI-Ängsten
NEW YORK (dpa-AFX) - Deutliche Verluste bei Aktien aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben die Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag deutlich nach unten gezogen. Auslöser dafür war ein Medienbericht über die Umsätze des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, der Befürchtungen verstärkt hatte, dass sich die KI-Ausgabenflut immer schwerer rechtfertigen lässt.
Die Standardwerte an der Wall Street beendeten den Handel hingegen kaum verändert. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Medienberichte über eine baldige Wiederaufnahme von Militäreinsätzen gegen den Iran dementiert. "Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden, angreifen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.
Der Dow Jones Industrial schloss 0,1 Prozent höher bei 51.231,64 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,47 Prozent auf 7.765,36 Zähler ein. Für den NASDAQ 100 ging es nach dem OpenAI-Bericht zunächst um bis zu zwei Prozent nach unten. Letztlich verlor der technologielastige Index 1,39 Prozent auf 30.725,81 Punkte./edh/he
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