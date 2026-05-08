NASDAQ Composite Index
|
26 247,08
|
440,88
|
1,71 %
|
08.05.2026 22:16:38
Aktien New York Schluss: Dow stabil - Rekordrally an Nasdaq
NEW YORK (dpa-AFX) - Ungeachtet wieder zunehmender Spannungen im Nahost-Konflikt haben die US-Aktienmärkte am Freitag angeführt von starken Technologiewerten mehrheitlich zugelegt. Dabei erklommen der S&P 500 und der NASDAQ 100 erneut Rekordhochs. Der US-Arbeitsmarktbericht für April fiel merklich besser als erwartet aus, während der von der Universität Michigan erhobene Konsumklimaindex stärker als erwartet auf ein Rekordtief fiel.
Der Dow Jones Industrial schloss 0,02 Prozent höher bei 49.609,16 Punkten. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochengewinn von 0,2 Prozent. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,84 Prozent auf 7.398,93 Zähler zu. Für den Nasdaq 100 ging es um 2,35 Prozent auf 29.234,99 Punkte aufwärts. Daraus ergab sich für den technologielastigen Auswahlindex ein Wochenplus von 5,5 Prozent./edh/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 247,08
|1,71%
|S&P 500
|7 398,93
|0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.