23.01.2026 22:14:38

Aktien New York Schluss: Dow tiefer, Techs etwas besser

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zweitägiger Erholung hat sich am US-Aktienmarkt am Freitag keine einheitliche Tendenz ausgebildet. Standardwerte gaben nach, im Tech-Sektor war die Stimmung etwas besser. Aus der Gruppe der Magnificent 7 legten Microsoft, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Amazon und NVIDIA deutlich zu.

Geprägt war die turbulente Handelswoche von geopolitischen und handelspolitischen Spannungen wie dem vorerst entschärften Konflikt um Grönland und den zurückgenommenen Strafzolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen acht europäische Länder. Die Stimmung der US-Verbraucher hellte sich im Januar stärker auf als erwartet, wie am Freitag eine zweite Schätzung des von der Universität Michigan erhobenes Konsumklimas zeigte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,58 Prozent auf 49.098,71 Punkte und auf Wochensicht damit 0,53 Prozent. Der marktbreite S&P 500 schloss am Freitag mit plus 0,03 Prozent auf 6.915,61 Punkte und verbuchte ein Wochenminus von 0,35 Prozent. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg am letzten Handelstag der Woche um 0,34 Prozent auf 25.605,47 Zähler, womit sich eine Wochenbilanz von plus 0,3 Prozent ergibt./ajx/he

