Aktien New York Schluss: Dynamische Fortsetzung der Aufholjagd

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt haben die Kurse am Donnerstag ihre Aufholjagd vom Vortag auf beeindruckende Weise fortgesetzt. Der marktbreite und damit besonders aussagekräftige S&P 500 machte seine bislang in dieser Woche aufgelaufenen Verluste mit plus 1,88 Prozent auf 2938,09 Punkte ebenso wett wie der technologielastige NASDAQ 100, der 2,29 Prozent gewann auf 7724,83 Zähler.

Auch der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) war mit plus 1,43 Prozent auf 26 378,19 Punkte in guter Form und steht damit seit dem Schluss am vergangenen Freitag nur noch mit weniger als einem halben Prozent im Minus. Alle drei Indizes schlossen an diesem Donnerstag nur knapp unter ihren Tageshochs.

Noch zu Wochenbeginn hatte eine weitere Eskalationsstufe im Handelskrieg zwischen den USA und China eine Verkaufswelle ausgelöst. Dass Anleger am Donnerstag wieder zuversichtlicher wurden, ging auch zurück auf gute Konjunkturdaten aus China zusammen mit vorerst ausbleibenden negativen Nachrichten von der amerikanisch-chinesischen Handelsfront. Zudem hatte der chinesische Yuan zum US-Dollar wieder etwas zugelegt. Auch dies beruhigte etwas, nachdem die chinesische Währung zu Beginn der Woche deutlich abgewertet und die Furcht zugenommen hatte, dass aus dem Handelskonflikt auch ein Währungskrieg werden könnte./ajx/fba