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18.06.2026 22:21:38
Aktien New York Schluss: Erholung dank weiter sinkendem Ölpreis und Tech-Rally
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist am Donnerstag auf Erholungskurs eingeschwenkt. Insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte zogen an. Anleger reagierten erleichtert auf den weiter gefallenen Ölpreis, nachdem das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs im Nahen Osten unterzeichnet worden war. Der Krieg hatte zuvor die Ölpreise angetrieben und so Inflationsängste geschürt.
Der Dow Jones Industrial legte um 0,14 Prozent auf 51.564,70 Punkte zu. Am Mittwoch hatte der US-Leitindex zunächst ein weiteres Rekordhoch erreicht, bevor er nach der US-Zinsentscheidung unter Druck geriet. Für die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche ergibt sich nun ein Plus von 0,71 Prozent. An diesem Freitag bleiben die US-Börsen geschlossen, da des Endes der Sklaverei gedacht wird.
Der marktbreite S&P 500 gewann am Donnerstag 1,08 Prozent auf 7.500,58 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 2,48 Prozent auf 30.406,19 Punkte nach oben./la/men
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Am heimischen Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag Verluste. Der DAX verzeichnete leichte Gewinne. An der Wall Street ging es aufwärts. An den Börsen in Asien entwickeln sich die Märkte in unterschiedliche Richtungen.